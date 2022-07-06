Их ждут большие неприятности: Арестович о проблемах с резервами в армии РФ
У российской армии проблемы с резервами, поскольку им приходится перекидывать войска с одного участка фронта на другой.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире программы Фейгин LIVE.
– Российские войска уже даже нельзя называть наступающими. Не сложилось что-то с мобилизацией, перекидыванием, восстановлением боеспособности. Пауза в темпах – предвестница очень больших неприятностей в ближайшее время. Неприятность будет заключаться в том, что резервов не будет и придется бросать резервы из Запорожского направления на Херсон на расстояние 313 км. Переброска войск на такие дистанции – это признак очень тяжелого положения дел с личным составом, техникой, – сказал он.
По словам Арестовича, российская армия достигла пика своей эффективности три недели назад во время военной операции в Северодонецке и Лисичанске.
– Резервы уже на паузе, как минимум. Я еще верю, что они где-то там соберут, но на самом деле, если бы могли собрать – собрали бы уже. Они поднялись за время Лисичанско-Северодонецкой операции на пик своей боевой готовности. Больше и сильнее российская армия вряд ли будет уже в этой войне, чем то, что они достигли по состоянию на три недели назад примерно, — добавил он.