Июль, 05 в 22:50

У российской армии проблемы с резервами, поскольку им приходится перекидывать войска с одного участка фронта на другой.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире программы Фейгин LIVE.

– Российские войска уже даже нельзя называть наступающими. Не сложилось что-то с мобилизацией, перекидыванием, восстановлением боеспособности. Пауза в темпах – предвестница очень больших неприятностей в ближайшее время. Неприятность будет заключаться в том, что резервов не будет и придется бросать резервы из Запорожского направления на Херсон на расстояние 313 км. Переброска войск на такие дистанции – это признак очень тяжелого положения дел с личным составом, техникой, – сказал он.

По словам Арестовича, российская армия достигла пика своей эффективности три недели назад во время военной операции в Северодонецке и Лисичанске.

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