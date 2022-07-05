Июль, 05 в 15:41

Российские войска снова обстреляли приграничье Черниговской области. Днем 5 июля под вражеский обстрел попала территория возле села Блешня Семеновской общины.

Зафиксировано около 50 выстрелов из РСЗО и артиллерии. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

— Час назад россияне обстреляли территорию вблизи села Блешня (Семеновская община). Было 40 взрывов — приходов (вероятно, стреляли из ракетных систем залпового огня), и еще 10, вероятно, из артиллерии, — отметил он.

По информации Чауса, предварительно жертв и разрушений в результате обстрелов нет.

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