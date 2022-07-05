Зафиксировано 50 взрывов: оккупанты обстреляли Черниговщину из РСЗО и артиллерии
Российские войска снова обстреляли приграничье Черниговской области. Днем 5 июля под вражеский обстрел попала территория возле села Блешня Семеновской общины.
Зафиксировано около 50 выстрелов из РСЗО и артиллерии. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
— Час назад россияне обстреляли территорию вблизи села Блешня (Семеновская община). Было 40 взрывов — приходов (вероятно, стреляли из ракетных систем залпового огня), и еще 10, вероятно, из артиллерии, — отметил он.
По информации Чауса, предварительно жертв и разрушений в результате обстрелов нет.
Отметим, что сегодня оккупанты атаковали Днепропетровскую область сразу семью ракетами.
Шесть из них наши военные сбили над Днепром и Синельниковским районом. В городе Покров зафиксирован “прилет” в частный сектор. Там разрушены несколько домов, еще в нескольких выбило стекла.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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