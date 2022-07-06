30-летние мужики боятся сюда ехать: оккупант рассказал о проблемах между войсками РФ и “ДНР”
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Российский агрессор рассказал во время разговора со своей девушкой Анастасией о том, какие проблемы возникают между военными Российской Федерации и мобилизованными из так называемой ДНР.
Это следует из перехвата Главного управления разведки Минобороны, опубликованного в среду, 6 июля.
Как сообщается, по данным агрессора, мобилизованные так называемой ДНР не считают, что они заодно с российской армией, и позиционируют себя отдельно от них.
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Он рассказал, что их обманывают, и выразил свое отношение к российской армии и к тому, что она делала восемь лет.
Также он заявил, что российские агрессоры боятся ехать воевать в Украину.
– 30-летние мужики боятся сюда ехать, у них очко играет, – сказал он.