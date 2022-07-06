Июль, 06 в 9:37

За последние сутки РФ потеряла еще 150 военных, а с начала полномасштабного вторжения – 36 500, сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 6 июля.

Больше всего российских захватчиков и их техники украинские защитники уничтожили на Славянском и Донецком направлениях.

Сейчас смотрят

Общие боевые потери ВС РФ в войне против Украины с 24 февраля по 6 июля:

личного состава – около 36,5 тыс. (+150) человек ликвидировано;

танков – 1 600 (+6) единиц;

боевых бронированных машин – 3 789 (+17) единиц;

артиллерийских систем – 812 (+6) единиц;

РСЗО – 247 единиц;

средств ПВО – 107 (+2) единиц;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 187 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 664 (+4) единицы;

крылатых ракет – 153 (+9) единицы;

кораблей/катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 648 (+14) единиц;

специальной техники – 65 единиц.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 133-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.