36,5 тыс. военных и 1,6 тыс. танков: потери РФ в войне против Украины
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За последние сутки РФ потеряла еще 150 военных, а с начала полномасштабного вторжения – 36 500, сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 6 июля.
Больше всего российских захватчиков и их техники украинские защитники уничтожили на Славянском и Донецком направлениях.
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Общие боевые потери ВС РФ в войне против Украины с 24 февраля по 6 июля:
- личного состава – около 36,5 тыс. (+150) человек ликвидировано;
- танков – 1 600 (+6) единиц;
- боевых бронированных машин – 3 789 (+17) единиц;
- артиллерийских систем – 812 (+6) единиц;
- РСЗО – 247 единиц;
- средств ПВО – 107 (+2) единиц;
- самолетов – 217 единиц;
- вертолетов – 187 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 664 (+4) единицы;
- крылатых ракет – 153 (+9) единицы;
- кораблей/катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 648 (+14) единиц;
- специальной техники – 65 единиц.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 133-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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