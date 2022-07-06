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Факты / Украина

36,5 тыс. военных и 1,6 тыс. танков: потери РФ в войне против Украины

Валентина Летяк, редактор ленты
36,5 тыс. военных и 1,6 тыс. танков: потери РФ в войне против Украины
Фото: Depositphotos

За последние сутки РФ потеряла еще 150 военных, а с начала полномасштабного вторжения – 36 500, сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 6 июля.

Больше всего российских захватчиков и их техники украинские защитники уничтожили на Славянском и Донецком направлениях.

 

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Общие боевые потери ВС РФ в войне против Украины с 24 февраля по 6 июля:

  • личного состава – около 36,5 тыс. (+150) человек ликвидировано;
  • танков – 1 600 (+6) единиц;
  • боевых бронированных машин – 3 789 (+17) единиц;
  • артиллерийских систем – 812 (+6) единиц;
  • РСЗО – 247 единиц;
  • средств ПВО – 107 (+2) единиц;
  • самолетов – 217 единиц;
  • вертолетов – 187 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 664 (+4) единицы;
  • крылатых ракет – 153 (+9) единицы;
  • кораблей/катеров – 15 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 648 (+14) единиц;
  • специальной техники – 65 единиц.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 133-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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