Июль, 06 в 11:40

6 июля российские военные обстреливают позиции ВСУ и украинские населенные пункты.

Карта боевых действий в Украине на 06.07.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Генеральный штаб не выявил признаков формирования наступательных группировок врага на территории Беларуси.

На Северском направлении 5 июля агрессор обстреливал позиции наших войск в районах населенных пунктов Зализный Мост, Шалыгино и Эсмань.

Сейчас смотрят

В настоящее время россияне совершенствуют инженерное оборудование передовых позиций в приграничных районах.

На Харьковском направлении враг прибегает к оборонительным действиям. Обстрелял из вертолетов, танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы 10 населенных пунктов и дистанционно заминировал местность недалеко от Шестаково и Перемоги.

На Славянском направлении армия РФ, пытаясь улучшить тактическое положение своих подразделений, открывает огонь из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Краснополья и Богородичного.

Украинские защитники отбили штурм россиян в районе Долины и отбросили их назад. Сейчас ведутся бои в районе близ Мазановки, где оккупанты предпринимают штурмовые действия.

На Краматорском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Северска и Григорьевки.

Украинские воины тем временем нанесли захватчикам значительные потери и заставили их отойти при попытке наступления в районах Верхнекаменского, Белогоровки и Григорьевки.

Позиции украинских военных вблизи Берестово, Белогоровки, Майского, Шумов и Нью-Йорка на Бахмутском направлении оккупанты обстреливали из артиллерии разных калибров и нанесли авиаудар в районе Углегорской ТЭС.

Штурмовые действия при поддержке артиллерии в Новолуганском районе были для россиян неудачными. После этого оккупантам пришлось отойти.

Остановили Вооруженные силы Украины вражеское наступление и в районе Спорного, а также отразили атаку неподалеку от Вершины. Оккупанты после потерь были отброшены назад и пытаются провести перегруппировку.

Идет наступление армии РФ и в районе Луганского.

Линию столкновения на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обстреливают из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Зафиксирован авиаудар недалеко от Авдеевки.

На Южнобужском направлении вражеская артиллерия обстреливала районы Трудолюбовки, Князевки, Николаевки, Тополиного, Кобзарцов, Благодатного, Шевченково, Лупарево.

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по объектам в Николаевской области.

Жестко подавили Вооруженные силы Украины попытку наступления захватчиков в направлении Лозового. Сейчас враг пытается восполнить потери.

Потери РФ на 6 июля 2022

личного состава – около 36,5 тыс. (+150),

танков ‒ 1 600 (+6),

боевых бронированных машин – 3 789 (+17),

артиллерийских систем – 812 (+6),

реактивных систем залпового огня – 247,

средств противовоздушной обороны – 107 (+2),

самолетов – 217,

вертолетов – 187,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 664 (+4),

крылатых ракет – 153 (+9),

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 648 (+14),

специальной техники – 65.

Полномасштабная война в Украине длится уже 133-и сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.