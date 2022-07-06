Карта боевых действий на 06.07.2022 – ситуация на фронте
6 июля российские военные обстреливают позиции ВСУ и украинские населенные пункты.
Карта боевых действий в Украине на 06.07.2022
На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Генеральный штаб не выявил признаков формирования наступательных группировок врага на территории Беларуси.
На Северском направлении 5 июля агрессор обстреливал позиции наших войск в районах населенных пунктов Зализный Мост, Шалыгино и Эсмань.
В настоящее время россияне совершенствуют инженерное оборудование передовых позиций в приграничных районах.
На Харьковском направлении враг прибегает к оборонительным действиям. Обстрелял из вертолетов, танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы 10 населенных пунктов и дистанционно заминировал местность недалеко от Шестаково и Перемоги.
На Славянском направлении армия РФ, пытаясь улучшить тактическое положение своих подразделений, открывает огонь из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Краснополья и Богородичного.
Украинские защитники отбили штурм россиян в районе Долины и отбросили их назад. Сейчас ведутся бои в районе близ Мазановки, где оккупанты предпринимают штурмовые действия.
На Краматорском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Северска и Григорьевки.
Украинские воины тем временем нанесли захватчикам значительные потери и заставили их отойти при попытке наступления в районах Верхнекаменского, Белогоровки и Григорьевки.
Позиции украинских военных вблизи Берестово, Белогоровки, Майского, Шумов и Нью-Йорка на Бахмутском направлении оккупанты обстреливали из артиллерии разных калибров и нанесли авиаудар в районе Углегорской ТЭС.
Штурмовые действия при поддержке артиллерии в Новолуганском районе были для россиян неудачными. После этого оккупантам пришлось отойти.
Остановили Вооруженные силы Украины вражеское наступление и в районе Спорного, а также отразили атаку неподалеку от Вершины. Оккупанты после потерь были отброшены назад и пытаются провести перегруппировку.
Идет наступление армии РФ и в районе Луганского.
Линию столкновения на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обстреливают из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
Зафиксирован авиаудар недалеко от Авдеевки.
На Южнобужском направлении вражеская артиллерия обстреливала районы Трудолюбовки, Князевки, Николаевки, Тополиного, Кобзарцов, Благодатного, Шевченково, Лупарево.
Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по объектам в Николаевской области.
Жестко подавили Вооруженные силы Украины попытку наступления захватчиков в направлении Лозового. Сейчас враг пытается восполнить потери.
Потери РФ на 6 июля 2022
- личного состава – около 36,5 тыс. (+150),
- танков ‒ 1 600 (+6),
- боевых бронированных машин – 3 789 (+17),
- артиллерийских систем – 812 (+6),
- реактивных систем залпового огня – 247,
- средств противовоздушной обороны – 107 (+2),
- самолетов – 217,
- вертолетов – 187,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 664 (+4),
- крылатых ракет – 153 (+9),
- кораблей (катеров) – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 648 (+14),
- специальной техники – 65.
Полномасштабная война в Украине длится уже 133-и сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.