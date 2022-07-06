Июль, 06 в 15:05

На временно оккупированных территориях Запорожской области наблюдается массовое пьянство среди российских военных. В нетрезвом состоянии захватчики оставляют места несения службы, находятся на огневых позициях, нарушают правила пользования стрелковым оружием и совершают ДТП.

Поэтому в ситуацию вмешалось руководство комендатуры войск Росгвардии и так называемой военно-гражданской администрации Михайловской общины во главе с местным коллаборантом Иваном Сушко, сообщает украинская разведка.

По ее данным, на территории оккупированных Михайловской и Раздольской общин ввели запрет на продажу алкогольных напитков военнослужащим РФ, в том числе и пива.

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Фото: ГУР