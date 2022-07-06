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Факты / Украина

Массовое пьянство: на оккупированных территориях Запорожья запретили продажу алкоголя военным РФ

Валентина Летяк, редактор ленты
на Запоріжжі заборонили продаж алкоголю військовим РФ

На временно оккупированных территориях Запорожской области наблюдается массовое пьянство среди российских военных. В нетрезвом состоянии захватчики оставляют места несения службы, находятся на огневых позициях, нарушают правила пользования стрелковым оружием и совершают ДТП.

Поэтому в ситуацию вмешалось руководство комендатуры войск Росгвардии и так называемой военно-гражданской администрации Михайловской общины во главе с местным коллаборантом Иваном Сушко, сообщает украинская разведка.

По ее данным, на территории оккупированных Михайловской и Раздольской общин ввели запрет на продажу алкогольных напитков военнослужащим РФ, в том числе и пива.

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Фото: ГУР

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