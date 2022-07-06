Мы уже не ждем авиацию: Зеленский назвал приоритет №1 для защиты неба

Июль, 06 в 18:37

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в первую очередь для защиты неба от российских ракет Украине необходимы системы противовоздушной обороны.

Об этом он заявил на брифинге по результатам встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в среду, 6 июля.

– Как бы ни разворачивалась война на поле боя, но первый приоритет – это безопасность неба. Уже никто не ждет авиацию, но мы рассчитываем на прибытие мощных систем ПВО. Потому что это даст женщинам и детям возможность вернуться домой, – пояснил он.

Президент добавил, что Украина проинформировала партнеров о том, какие именно системы и в каком количестве необходимы, уже давно.

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Также Зеленский заявил, что обсудил с премьером Ирландии вопросы продовольственной безопасности, энергетики, санкций против РФ и послевоенного восстановления Украины.

Ранее США анонсировали передачу новейших систем ПВО и HIMARS Украине. Комментируя эту информацию, президент отметил, что пакет американской помощи существенно усилит противовоздушную оборону Украины.