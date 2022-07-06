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Факты / Украина

Неправильно, что военнообязанных ищут месяцами: Маслов об учете в ТЦК

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
військовий облік
Фото: Depositphotos

Во время военного положения военный учет в территориальных центрах комплектации должен быть обязательным.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил народный депутат фракции Слуга народа Денис Маслов.

По его словам, неправильно то, что в период военного положения ТЦК должны “искать военнообязанных неделями или месяцами”.

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— Давайте говорить с вами откровенно, что многие люди переезжают в другую местность, когда территориальные центры комплектации и социальной поддержки, то есть бывшие военкоматы, имеют задачу проводить мобилизацию и проверять состояние пребывания тех, кто должен стоять на военном учете. А вместо этого — ищут их неделями, месяцами – во время военного положения это неправильно. Это 100%. Военный учет должен быть однозначно. Он должен быть эффективен и понятен, – сказал он.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что решение об ограничении передвижения для военнообязанных было принято неправильно.

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