Июль, 06 в 10:46

В селах вокруг Лисичанска идут тяжелые бои. Некоторые населенные пункты уже по два раза переходили под тот или иной контроль.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, россияне продвигаются дальше прежде всего потому, что имеют преимущество в артиллерии, которой разрушают города и позиции обороны.

– Некоторые населенные пункты по два раза переходили. Заходили россияне – наши выбивали. Потом они снова заходили, и так по нескольку раз. Надо учесть, что Донецкая область гораздо больше, чем Луганская. Пока Луганщина держалась эти 4,5 месяца, Донетчина имела возможность зарываться намного больше, чем мы. То есть шанс пройти Донецкую область быстро – мизерный, – объяснил Гайдай.

Глава Луганской ОВА подчеркнул: из-за того, что россияне тщательно готовились к штурму неприступного Лисичанска, как о нем говорили, наши военные выиграли во времени.

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По словам Сергея Гайдая, сейчас в оккупированном Лисичанске остается до 15 тыс. человек, в Северодонецке — примерно 8 тыс. Всего от 24 февраля из Луганщины эвакуировали около 300 тыс. жителей.