Июль, 06 в 18:00

Оккупанты впадают в истерику от количества убитых и раненых российских военных.

Об этом свидетельствует перехваченный СБУ телефонный разговор захватчика, который дислоцируется в Херсонской области. По словам оккупанта, если он вернется домой живой, то планирует объездить церкви и монастыри.

— Это на всю жизнь, я на всю жизнь болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего. Просто, которые в “цинках” приходят, еб*ть. Просто собирают, скидывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда. Здесь мясо, здесь пи*да, – говорит захватчик.

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Оккупант отметил, что не представляет, как после увиденного, можно жить обычной жизнью в мирном городе.

— Сегодня наших 6 — “300”, вчера 4 — “300”. Я честно не представляю этот мир, где надо платить деньги, где ездят машины, люди. У нас просто здесь как: не ездят машины, тут роз*банные дороги, тут роз*банные видеокамеры, возле постов ДПС танки взорванные, тут людей нет, тут просто хаос. Вы не представляете, что здесь творится. Я тебе говорю, лечиться сразу же надо, здесь пи*да, — добавил захватчик.

В Службе безопасности Украины напомнили, что у российских солдат есть надежный способ сохранить свою жизнь. Горячая телефонная линия 2402 работает для всех оккупантов, которые хотят сдаться в плен.