Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир

ЕС нужно готовиться к полному прекращению поставок газа из РФ – глава Еврокомиссии

Анастасия Гевко, редактор ленты
Газ ЄС-РФ
Фото: Depositphotos

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила во время выступления в Европарламенте, что Европейскому Союзу необходимо разработать экстренные планы для подготовки к полному прекращению поставок российского газа.

– Нам необходимо сейчас готовиться к дальнейшему уменьшению и даже полному прекращению поставок российского газа, – сказала она.

Глава ЕК отметила, что президент России Владимир Путин продолжает использовать энергетику в качестве оружия и Евросоюзу нужно быть готовым к перебоям в снабжении.

Сейчас смотрят

Помимо этого, по словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия в скором времени представит план для ЕС по реагированию в случае ЧС.

– Мы будем работать, чтобы защитить наш единый рынок и промышленные цепочки поставок от сбоев, – сообщила она.

Ранее комиссар Европейского Союза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал о том, что у ЕС есть план по замене российского газа. 

Благодаря новой стратегии Брюссель хочет получить 50 млрд кубометров за счет импорта сжиженного природного газа из США или Катара, еще 10 – через существующие трубопроводы, 25 – компенсировано ускоренным запуском морских ветровых турбин и фотоэлектрических панелей.

Читайте
Впервые в истории: в июне США поставили в ЕС больше газа, чем РФ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка