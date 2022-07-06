Июль, 06 в 16:10

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила во время выступления в Европарламенте, что Европейскому Союзу необходимо разработать экстренные планы для подготовки к полному прекращению поставок российского газа.

– Нам необходимо сейчас готовиться к дальнейшему уменьшению и даже полному прекращению поставок российского газа, – сказала она.

Глава ЕК отметила, что президент России Владимир Путин продолжает использовать энергетику в качестве оружия и Евросоюзу нужно быть готовым к перебоям в снабжении.

Putin continues to use energy as a weapon. 12 Member States are affected by gas supply reductions. We need coordination at EU level: @EU_Commission will soon present a ???????? emergency plan. We will work to protect our Single Market and industrial supply chains from disruptions. pic.twitter.com/stAz1Z4fOC — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 6, 2022

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Помимо этого, по словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия в скором времени представит план для ЕС по реагированию в случае ЧС.

– Мы будем работать, чтобы защитить наш единый рынок и промышленные цепочки поставок от сбоев, – сообщила она.

Ранее комиссар Европейского Союза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал о том, что у ЕС есть план по замене российского газа.

Благодаря новой стратегии Брюссель хочет получить 50 млрд кубометров за счет импорта сжиженного природного газа из США или Катара, еще 10 – через существующие трубопроводы, 25 – компенсировано ускоренным запуском морских ветровых турбин и фотоэлектрических панелей.