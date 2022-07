Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила во время выступления в Европарламенте, что Европейскому Союзу необходимо разработать экстренные планы для подготовки к полному прекращению поставок российского газа.

Глава ЕК отметила, что президент России Владимир Путин продолжает использовать энергетику в качестве оружия и Евросоюзу нужно быть готовым к перебоям в снабжении.

Putin continues to use energy as a weapon.

12 Member States are affected by gas supply reductions.

We need coordination at EU level: @EU_Commission will soon present a ???????? emergency plan.

We will work to protect our Single Market and industrial supply chains from disruptions. pic.twitter.com/stAz1Z4fOC

