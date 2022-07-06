Июль, 06 в 17:18

Славянск и Бахмут теперь будут являться главными направлениями действий российской армии. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире марафона Freedom.

— Политическая цель – захват Донбасса со стороны России. В Славянске сейчас очень сложное положение, ведь российская сторона обстреливает город из всех доступных ей средств: артиллерия, авиация, ракетные войска. Там наносятся беспрецедентные удары, в том числе по гражданским объектам и населению.

По словам Жданова, до самого Славянска фронт еще не дошел и дойдет, скорее всего, не скоро.

— Пока штурмовые действия РФ пытается вести по направлению села Долина, и это им не удается. Все их попытки штурма нашими войсками отражаются. Они несут потери и отходят на исходные позиции.

Жданов отметил, что наступление рашистов в направлении Краматорска и Славянска еще не началось, потому что нынешние “штурмовые действия больше напоминают разведку боем”.

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— Я думаю, что оно не начнется в ближайшие дни, ведь войска РФ требуют перегруппировки сил и пополнения потерь, которые они понесли за последнюю неделю.

Разведка Минобороны Великобритании предполагает, что Восточная и Западная группа ВС РФ может быть сосредоточена в 16 км севернее Славянска Донецкой области.

В британском оборонном ведомстве считают, что поскольку город находится под угрозой и со стороны Центральной и Южной групп российских войск, то высока вероятность, что битва за Славянск станет следующей в борьбе за Донбасс.