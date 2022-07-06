ВСУ показали уникальные кадры ожесточенных боев за Рубежное и Северодонецк

Июль, 06 в 14:32

Украинские военные показали уникальные кадры того, как защищали Луганщину от российских оккупантов.

В частности, они опубликовали видео боев за Рубежное и Северодонецк. Бои за эти населенные пункты были очень тяжелыми и ожесточенными.

Выполнив свои боевые задачи и уничтожив много вражеской техники и личного состава, наши защитники были вынуждены отойти на более лучшие позиции. Но они обязательно вернутся, чтобы освободить каждый захваченный город от российских оккупантов.

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25 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что Северодонецк оккупирован. Город разрушен на 90%.

3 июля Генштаб сообщил, что ВСУ отошли с позиций в Лисичанске после тяжелых боев. Командование приняло решение о выходе украинских защитников, чтобы сохранить жизнь наших бойцов.