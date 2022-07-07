Июль, 07 в 17:46

Германия отказалась передать Украине бронированные транспортные машины Fuchs.

Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

— Мы ответственно и всеми возможными способами поддерживаем Украину. Однако мы должны гарантировать обороноспособность Германии, — сказала министр обороны Германии в ответ немецкой партии ХДС/ХСС.

Она добавила, что Германии стоит обезопасить свои вооруженные силы.

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— Вот почему безответственно желать разграбить Бундесвер, особенно в эти времена, игнорируя военные советы генерального инспектора, — сказала Кристина Ламбрехт.

Генеральный инспектор ФРГ Эберхард Цорн, о котором вспомнила министр обороны Германии, является наиболее высокопоставленным военнослужащим Германии. Ранее он заявил, что не видит возможности для передачи бронетранспортеров Fuchs Украине.

При этом парламентская группа ХДС/ХСС хочет, чтобы Бундестаг принял резолюцию, требующую краткосрочной поставки 200 бронетранспортеров в Украину.

Напомним, ранее правительство Германии опубликовало список военной поддержки Украины, в котором перечислялась военная техника и прочие наступательные, оборонительные и гуманитарные средства, которые получит Киев от Берлина. Отметим, что в списке не числятся бронетранспортеры Fuchs.

Источник: Tagesschau