Безответственно грабить Бундесвер: Германия отказалась передать Украине БТР Fuchs
Германия отказалась передать Украине бронированные транспортные машины Fuchs.
Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.
— Мы ответственно и всеми возможными способами поддерживаем Украину. Однако мы должны гарантировать обороноспособность Германии, — сказала министр обороны Германии в ответ немецкой партии ХДС/ХСС.
Она добавила, что Германии стоит обезопасить свои вооруженные силы.
— Вот почему безответственно желать разграбить Бундесвер, особенно в эти времена, игнорируя военные советы генерального инспектора, — сказала Кристина Ламбрехт.
Генеральный инспектор ФРГ Эберхард Цорн, о котором вспомнила министр обороны Германии, является наиболее высокопоставленным военнослужащим Германии. Ранее он заявил, что не видит возможности для передачи бронетранспортеров Fuchs Украине.
При этом парламентская группа ХДС/ХСС хочет, чтобы Бундестаг принял резолюцию, требующую краткосрочной поставки 200 бронетранспортеров в Украину.
Напомним, ранее правительство Германии опубликовало список военной поддержки Украины, в котором перечислялась военная техника и прочие наступательные, оборонительные и гуманитарные средства, которые получит Киев от Берлина. Отметим, что в списке не числятся бронетранспортеры Fuchs.
Источник: Tagesschau