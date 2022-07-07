Июль, 07 в 10:55

В сети появились фото и видео установки флага Украины на острове Змеиный – в поселке Белое Измаильского района Одесской области.

Фотографиями момента подписания флага, в частности, поделился спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

С посланием “русскому военному кораблю”: кадры установки флага на Змеином / 3 фотографии

На опубликованных Сергеем Братчуком фото видно, что украинские военные перед установкой флага на острове оставили для оккупантов надпись: Помни, “русский военный корабль”! Остров Змеиный – это Украина!

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Под этими словами поставил подпись начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Напомним, что украинские защитники заставили российских захватчиков покинуть остров Змеиный 30 июня.

А уже 4 июля Украина установила на острове государственный флаг, вернув территорию под свою юрисдикцию.

В Минобороны РФ спешную эвакуацию остатков российского гарнизона с острова назвали “шагом доброй воли”, отметив, что их войска “завершили выполнение задач”.

После ухода с острова Змеиный российские военные два дня подряд наносили по нему бомбовые удары, активизировали авиацию.

А на рассвете 7 июля российские захватчики во время авиационного облета и разведки ситуации на Змеином сбросили на остров две ракеты воздушного базирования, существенно повредив причал.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 134-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Сергей Братчук

Фото: Сергей Братчук