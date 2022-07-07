Июль, 07 в 12:37

7 июля российские военные не оставляют попыток установить полный контроль над Луганской областью, открывая огонь по артиллерии и реактивных систем залпового огня по позициям украинских защитников.

Карта боевых действий в Украине на 07.07.2022

На Волынском и Полесском направлениях изменений состояния и деятельности подразделений Вооруженных сил Беларуси Генеральный штаб ВСУ не зафиксировал.

Не выявлены признаки создания наступательной группировки и на Северском направлении.

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Для демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны РФ удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения Западного военного округа.

Районы населенных пунктов Волковка, Мирополье, Кондратовка и Эсмань Сумской области враг обстрелял из артиллерии, а также нанес авиационные удары вертолетами армейской авиации.

На Харьковском направлении россияне пытаются удерживать занятые рубежи, а на отдельных участках линии предпринимают штурмовые действия.

Из артиллерии россияне били по районам населенных пунктов Слатино, Малая Даниловка, Русские Тишки, Веселое, Кутузовка, Пришиб и Гусаровка, а также дистанционно заминировали автомобильные дороги неподалеку от Шестаково.

Попытки штурма армии РФ Генштаб ВСУ фиксирует и на Славянском направлении.

Оккупанты обстреляли со ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Долина, Курулька, Мазановка, Богородичное, Адамовка и Чепиль.

Кроме того, РФ перемещает подразделения, чтобы преодолеть сопротивление украинских войск и установить полный контроль над Луганской областью.

На Краматорском направлении враг обстрелял со ствольной и реактивной артиллерии районы Кривой Луки, Кузьминовки, Григорьевки и активно применял комплексы радиоэлектронной борьбы, чтобы нарушить работу системы управления и связи Сил обороны.

Районы Ивано-Дарьевки, Семигорья и Углегорской ТЭС на Бахмутском направлении оккупанты обстреляли со ствольной артиллерии, а неподалеку от Спорного нанесли авиационный удар.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг систематически открывает огонь по позициям подразделений Сил обороны, чтобы сковать их действия.

На Южнобужском направлении российские захватчики, чтобы помешать продвижению подразделений Сил обороны Украины, бьют из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Лиманы, Посад-Покровское, Прибугское, Мирное, Котлярево и Благодатное.

В районе Добрянки украинские защитники почти полностью уничтожили диверсионно-разведывательную группу россиян и успешно отбили вражеский штурм после этого.

В акватории Черного и Азовского морей РФ удерживает в готовности к применению ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины четыре носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Потери РФ на 7 июля 2022

личного состава – около 36 650 (+150),

танков ‒ 1 602 (+2),

боевых бронированных машин ‒ 3 797 (+8),

артиллерийских систем – 815 (+3),

реактивных систем залпового огня – 247,

средств противовоздушной обороны – 107,

самолетов – 217,

вертолетов – 187,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 667 (+3),

крылатых ракет – 155 (+2),

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 665 (+17),

специальной техники – 66 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 134-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.