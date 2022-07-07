Оказалась в ловушке в бункере: в Харькове погибла 39-летняя экс-модель и снайпер Талита ду Валье

Июль, 07 в 14:21

Бразильская модель, 39-летняя Талита ду Валье, которая воевала в Украине в качестве снайпера, погибла.

Жизнь девушки унесла ракетная атака Харькова 30 июня. Талита ду Валье погибла от удушья, когда оказалась в ловушке в горящем бункере. О ее смерти впервые сообщили на этой неделе ее родители.

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Бразилец, 40-летний Дуглас Буриго, который также воевал в Украине, пытаясь спасти девушку, тоже погиб.

— Были последовательные атаки, и батальон был разделен, — сообщил брат Талиты Тео Родриго Виейра.

Талита пошла в бункер. Там уже был пожар, бункер закрылся с ней внутри.

— Ее друг вернулся, чтобы спасти ее в перерыве между бомбежками, и тоже погиб. Она умерла от удушья, в нее не попала шрапнель, — говорится в сообщении.

Талита ду Валье в юности была моделью и актрисой, прежде чем изучать юриспруденцию, а затем начала работать в благотворительных организациях, помогая спасать животных. Позже она присоединилась к курдским силам пешмерга в Ираке, сражающимся против ИГИЛ.



Тео сказал, что его сестра приехала в Украину всего три недели назад. По его словам, Талита отправляла сообщения с фронта практически каждый день, рассказывая, что она работала не только снайпером, но и спасателем. Она также отвечала за прикрытие от наступающих российских войск.

Источник: Daily Mail

Фото: thazinhaaaaaaaaaa / TikTok

Видео: thazinhaaaaaaaaaa / TikTok