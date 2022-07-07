Россия обстреляла села Днепропетровщины из РСЗО, есть раненые
Оккупационные войска РФ 6 июля в очередной раз обстреляли территорию Днепропетровской области, в результате чего в одном из поселков исчезло электроснабжение.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
— Напряженный день и напряженный вечер. Вечером враг обстрелял из РСЗО Синельниковский район. Попали по Покровской общине. Три человека ранены, один из раненых тяжелый. Произошло возгорание на местном сельхозпредприятии. Спасатели усмиряют огонь, — сообщил он.
Резниченко сообщил, что оккупационные войска РФ с самого утра держали под прицелом Криворожский район.
— Шесть раз ударили из разного оружия. Обстреляли сразу четыре общины — Широковскую, Апостоловскую, Нивотрудовскую и Зеленодольскую. В Апостоловской и Нивотрудовской общинах горели поля с пшеницей. В Зеленодольской – лесополоса, – сообщил он.
Кроме того, оккупанты обстрелом изуродовали солнечную электростанцию в Широковской общине, а в селе Шестерня из-за обстрелов разрушен дом. Из-за обстрелов в селе произошел пожар, но его уже удалось потушить.
— Село частично без света и газа. Обошлось без жертв, – резюмировал он.
В то же время председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что оккупанты били по Широкому из РСЗО Ураган.
— В результате обстрелов в Шестерне повреждены жилой дом, хозяйственные постройки, солнечные панели. В поселке перебиты линии газо- и электроснабжения. Сейчас продолжаются работы по восстановлению, – добавил он.
Смотрите интерактивную карту боевых действий на территории Украины.
Источники: Валентин Резніченко, Микола Лукашук
Фото: Валентин Резніченко