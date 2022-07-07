Июль, 07 в 0:15

Оккупационные войска РФ 6 июля в очередной раз обстреляли территорию Днепропетровской области, в результате чего в одном из поселков исчезло электроснабжение.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

— Напряженный день и напряженный вечер. Вечером враг обстрелял из РСЗО Синельниковский район. Попали по Покровской общине. Три человека ранены, один из раненых тяжелый. Произошло возгорание на местном сельхозпредприятии. Спасатели усмиряют огонь, — сообщил он.

Резниченко сообщил, что оккупационные войска РФ с самого утра держали под прицелом Криворожский район.

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— Шесть раз ударили из разного оружия. Обстреляли сразу четыре общины — Широковскую, Апостоловскую, Нивотрудовскую и Зеленодольскую. В Апостоловской и Нивотрудовской общинах горели поля с пшеницей. В Зеленодольской – лесополоса, – сообщил он.

Кроме того, оккупанты обстрелом изуродовали солнечную электростанцию ​​в Широковской общине, а в селе Шестерня из-за обстрелов разрушен дом. Из-за обстрелов в селе произошел пожар, но его уже удалось потушить.

— Село частично без света и газа. Обошлось без жертв, – резюмировал он.

В то же время председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что оккупанты били по Широкому из РСЗО Ураган.

— В результате обстрелов в Шестерне повреждены жилой дом, хозяйственные постройки, солнечные панели. В поселке перебиты линии газо- и электроснабжения. Сейчас продолжаются работы по восстановлению, – добавил он.

Смотрите интерактивную карту боевых действий на территории Украины.

Источники: Валентин Резніченко, Микола Лукашук

Фото: Валентин Резніченко