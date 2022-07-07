Июль, 07 в 16:28

Украинская разведка не исключает, что российские войска могут пытаться наступать в сторону Запорожья. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

— На Запорожском и Новоповловском направлениях, по данным Главного управления разведки, не исключается проведение противником наступательных действий в направлении Запорожья или совершение обхода в направлении Большая Новоселовка — Покровское, чтобы окружить наши подразделения, — объяснила она.

Также Анна Маляр добавила, что для окружения украинских военных на этом направлении подразделения российских оккупантов усиливаются как минимум пятью батальонными тактическими группами.

Со своей стороны Генштаб ВСУ 7 июля сообщил, что на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях российские войска систематически открывают огонь по позициям украинских подразделений, чтобы сковать их действия.

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