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Факты / Украина

В Донецке снова горит нефтебаза — СМИ

Валентина Летяк, редактор ленты
Подтверждено
У Донецьку горить нафтобаза

Вечером 7 июля во временно оккупированном Донецке снова вспыхнул пожар на нефтебазе в Кировском районе. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Над городом – столб черного дыма.

Сегодня утром в Петровском районе Донецка горел склад БК и ГСМ. Официальной информации относительно этих двух пожаров пока нет.

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А накануне, 6 июля, в Донецке в микрорайоне Азотный горел склад оружия российских оккупантов.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ОПЕРАТИВНИЙ ІНФОРМ

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