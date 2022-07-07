В Донецке снова горит нефтебаза — СМИ

Июль, 07 в 20:05

Вечером 7 июля во временно оккупированном Донецке снова вспыхнул пожар на нефтебазе в Кировском районе. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Над городом – столб черного дыма.

Сегодня утром в Петровском районе Донецка горел склад БК и ГСМ. Официальной информации относительно этих двух пожаров пока нет.

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А накануне, 6 июля, в Донецке в микрорайоне Азотный горел склад оружия российских оккупантов.

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Фото: ОПЕРАТИВНИЙ ІНФОРМ