В Карпатах температура упала почти до 0°
Сегодня, 7 июля, в Карпатах сильно похолодало. На высокогорье температура снизилась почти до нуля градусов. Так, на горе Поп Иван Черногорский сегодня утром было всего +2°.
— По состоянию на 07.30 7 июля на горе Поп Иван Черногорский ясно. Ветер северный 3-4 м/с. Температура воздуха +2°С, — говорится в сообщении.
К слову, во Львове 5 июля прошла сильная гроза. В результате мощных осадков было затоплено несколько улиц, а именно Сахарова и Горбачевского.
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Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост