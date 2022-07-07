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Факты / Украина

Украине важно не сделать ошибок, которые будут дорого стоить экономике — Шмыгаль

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Украине важно не сделать ошибок, которые будут дорого стоить экономике — Шмыгаль

В Украине сейчас важно не совершить ошибок, которые потом будут очень дорого стоить для экономики. Бизнес просит о стабильности и понятности, потому правительство плодотворно сотрудничает с ним.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью ведущему общенационального марафона на ICTV Вадиму Карпьяку.

По его словам, в Украине делают экстра-шаги, чтобы поддержать бизнес в конкретных областях.

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– За последние 80 лет мир не сталкивался с такой войной, которая сейчас в Украине. Нет готовых рецептов, как нужно действовать. Важно не совершить критических ошибок, — говорит Шмыгаль.

Он утверждает, что сейчас ключевые задачи – это дешевые деньги, которые являются готовым инструментом. Так, программа 5,7,9%, реструктуризация кредитов эффективно себя зарекомендовала.

– Мы уменьшили количество проверок и дали возможность бизнесу дышать. Но с другой стороны, контроль за честностью бизнеса для граждан осуществляется, — добавил Шмыгаль.

В Украине снизили налоги до 2% от оборота, и часть бизнесов воспользовались этой возможностью.

– Мы вернули налоги и сборы на таможне, ведь в первые месяцы войны мы боролись с психологическим шоком. Отменив налоги, мы открыли таможню, чтобы сделать ее самой быстрой, – говорит премьер-министр.

На сегодняшний день уже все логистические маршруты отработаны, но деньги, чтобы платить заработную плату людям, нужны. Поэтому правительство вернуло условия, которые были до полномасштабной войны.

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Полную версию интервью можно посмотреть на YouTube-канале Фактов ICTV.

Фото: Правительственный портал

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