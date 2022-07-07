Украине важно не сделать ошибок, которые будут дорого стоить экономике — Шмыгаль

Июль, 07 в 20:00

В Украине сейчас важно не совершить ошибок, которые потом будут очень дорого стоить для экономики. Бизнес просит о стабильности и понятности, потому правительство плодотворно сотрудничает с ним.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью ведущему общенационального марафона на ICTV Вадиму Карпьяку.

По его словам, в Украине делают экстра-шаги, чтобы поддержать бизнес в конкретных областях.

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– За последние 80 лет мир не сталкивался с такой войной, которая сейчас в Украине. Нет готовых рецептов, как нужно действовать. Важно не совершить критических ошибок, — говорит Шмыгаль.

Он утверждает, что сейчас ключевые задачи – это дешевые деньги, которые являются готовым инструментом. Так, программа 5,7,9%, реструктуризация кредитов эффективно себя зарекомендовала.

– Мы уменьшили количество проверок и дали возможность бизнесу дышать. Но с другой стороны, контроль за честностью бизнеса для граждан осуществляется, — добавил Шмыгаль.

В Украине снизили налоги до 2% от оборота, и часть бизнесов воспользовались этой возможностью.

– Мы вернули налоги и сборы на таможне, ведь в первые месяцы войны мы боролись с психологическим шоком. Отменив налоги, мы открыли таможню, чтобы сделать ее самой быстрой, – говорит премьер-министр.

На сегодняшний день уже все логистические маршруты отработаны, но деньги, чтобы платить заработную плату людям, нужны. Поэтому правительство вернуло условия, которые были до полномасштабной войны.

Полную версию интервью можно посмотреть на YouTube-канале Фактов ICTV.

Фото: Правительственный портал