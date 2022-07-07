Июль, 07 в 12:42

С 1 октября 2022 года женщины определенных профессий обязаны встать на военный учет. Первоначально перечень специальностей был достаточно широким.

Но позже список сократили до 14 специальностей и шести профессий. Он определен приказом №35 Министерства обороны Украины от 7 февраля 2022 года.

Список профессий женщин, которые должны стать на военный учет:

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Химия, химические технологии и инженерия, биология. Телекоммуникации и радиотехника. Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии. Метрология и информационно-измерительная техника. Науки о Земле, географии, физике и астрономии. Пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства. Обеспечение войск, вооружение и военная техника, технологии легкой промышленности. Физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза. Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технология медицинской диагностики и лечения. Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия. Ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена. Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование. Издательство и полиграфия. Психология, социальная работа, социальное обеспечение.

Однако старший юрист международной юридической фирмы CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Наталья Наконечная в комментарии Фактам ICTV обращает внимание на то, что этот приказ имеет два перечня.

Первый называется Перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на учет военнообязанных.

Именно в нем перечислены 14 специальностей и шесть профессий, сам факт получения которых требует от женщины стать на военный учет (конечно, при условии пригодности по состоянию здоровья и возрасту).

Второй называется Перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям.

Он гораздо шире и охватывает 35 профессий и 76 специальностей, большинство из которых не попали в первый перечень. Но они тоже считаются родственными соответствующим военно-учетным специальностям.

— Например, во втором перечне есть такие специальности, как музыкальное и сценическое искусство, менеджмент, право, банковское дело, гостинично-ресторанное дело и так далее. Не совсем понятно, создают ли профессии/специальности из второго перечня (кроме тех, которые есть в первом) обязанность для женщины стать на военный учет. Из неофициальных комментариев представителей центров комплектования (бывшие военкоматы), на военный учет в обязательном порядке ставят только по специальностям/профессиям из первого перечня. Но не можем исключить, что подход изменится в дальнейшем, – объясняет юрист.

Наталья Наконечная добавила, что это также разрешается, исходя из формулировки ч. 11 ст. 1 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Она предусматривает, что женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на учет военнообязанных.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр также объяснила, что в мобилизации женщин в Украине нет необходимости.

Для украинок нет никаких ограничений в пересечении государственной границы, и вводить их сейчас не планируют.