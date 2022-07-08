Чиновник не должен существовать как жанр: Федоров о реформах в Украине

Июль, 08 в 16:02

Министр цифровой информации Михаил Федоров на конференции Forbes Будуємо разом заявил, что реформы в Украине должны основываться на технологиях, позволяющих сделать процессы в государстве максимально удобными и быстрыми. Также он отметил, что чиновник не должен существовать как жанр.

– Как сделать реформу на таможне? Надо сделать ее самой быстрой таможней в мире, – подчеркнул он.

По словам министра, у Украины есть особые перспективы в секторе military tech, где страна способна стать мировым лидером.

— Война – это всегда о технологиях, которые в конечном счете влияют и на другие сферы, – добавил министр.

По словам Федорова, Украина, которая способна конкурировать за инвестиции даже во время войны – это свободная страна с либеральной налоговой системой и ставкой на технологии.

Сейчас смотрят

Также он отметил, что государство должно сократить расходы на проекты, которые не приводят к развитию, и сократить количество государственных компаний и активов.

– Нужно превратиться в IT-компанию: с минимальным количеством людей быть максимально эффективными.

К слову, глава НАПК Александр Новиков рассказал, какой процент бизнеса находился в коррупционной схеме.

Источник: Forbes

ФОТО: УНИАН