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Факты / Украина

ДБР сообщило о подозрении олигарху РФ, который пытался обманом сохранить предприятие

Малиновская Ангелина, редактор ленты
дбр

Сотрудники ДБР сообщили о подозрении российскому олигарху Игорю Чуркину и его сообщнику, которые пытались обманом сохранить имущество предприятия во Львове.

– Крупное украинское предприятие ООО Львовские автобусные заводы взяло значительный кредит в государственном банке под залог своего имущества. Его владелец – гражданин РФ Игорь Чуркин, потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банка. В то же время, он не хотел терять имущество предприятия, которое находилось под залогом. Поэтому российский бизнесмен разработал схему блокирования проведения аукциона по продаже залогового имущества украинским банком, — говорится в сообщении ДБР.

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Руководитель его предприятия подал в полицию заведомо ложное заявление о совершении уголовного преступления представителями банка. Он обвинил должностных лиц учреждения в вымышленном особо тяжком уголовном правонарушении. Такое заявление послужило основанием для регистрации уголовного производства и наложения ареста на залоговое имущество.

Гражданину России и руководителю предприятия-должника сообщено о подозрении по статье 383 УК Украины. Им грозит заключение сроком до 5 лет.

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Источник: ДБР

Фото: ДБР

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