Июль, 08 в 13:16

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 8 июля курс гривны по отношению к доллару и евро остался на том же уровне.

Средний курс доллара в банках Украины составляет – 35,40-36,10 грн, евро – 35,92-36,92 грн.

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Приватбанк 8 июля предлагает следующие курсы валют:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 35,7 37,2 Доллар/грн 35,5 35,9

Курс валют в Ощадбанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 35,3 36,10 Доллар/грн 36 36,9

Курс валют в Монобанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 34,9 35 Доллар/грн 34,8 34,9

Курс валют у Райффайзен Банку:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36 37,3 Доллар/грн 35,8 36,5

Курс валют в УкрСиббанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 29,82 30,11 Доллар/грн 29,26 29,55

По данным finance.ua, на черном рынке доллар стоит 35,9-35,95 грн, евро — 36,56-36,61 грн.

К слову, на 8 июля на украинских АЗС средние цены на бензин А-95 и дизельное топливо подскочили на несколько копеек.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк