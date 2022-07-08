Доллар и евро — стабильны: курс валют в Украине на 8 июля
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 8 июля курс гривны по отношению к доллару и евро остался на том же уровне.
Средний курс доллара в банках Украины составляет – 35,40-36,10 грн, евро – 35,92-36,92 грн.
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Приватбанк 8 июля предлагает следующие курсы валют:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|35,7
|37,2
|Доллар/грн
|35,5
|35,9
Курс валют в Ощадбанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|35,3
|36,10
|Доллар/грн
|36
|36,9
Курс валют в Монобанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|34,9
|35
|Доллар/грн
|34,8
|34,9
Курс валют у Райффайзен Банку:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36
|37,3
|Доллар/грн
|35,8
|36,5
Курс валют в УкрСиббанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|29,82
|30,11
|Доллар/грн
|29,26
|29,55
По данным finance.ua, на черном рынке доллар стоит 35,9-35,95 грн, евро — 36,56-36,61 грн.
К слову, на 8 июля на украинских АЗС средние цены на бензин А-95 и дизельное топливо подскочили на несколько копеек.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк