Карта боевых действий на 08.07.2022 – ситуация на фронте
На 135-е сутки полномасштабной войны россияне обстреливают позиции ВСУ и украинские населенные пункты сразу на девяти направлениях.
Карта боевых действий в Украине на 08.07.2022
В приграничных районах Брестской и Гомельской областей Беларуси, что на Волынском и Полесском направлениях, существенных изменений в составе и деятельности подразделений Вооруженных сил РБ не отмечается.
На Северском направлении враг обстрелял из реактивной артиллерии и минометов районы населенного пункта Михальчина Слобода Черниговской области.
На Харьковском направлении оккупанты били из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков по районам Харькова, Никольского, Лебяжьего, Удов, Дементиевки, Верхнего и Старого Салтова, Петровки, Русских Тишков, Байрака и нанесли авиаудар неподалеку от Петровки.
Кроме того, украинские военные решительно подавили попытку вражеского штурма в сторону Дементиевки.
На Славянском направлении россияне открывали огонь из артиллерии разных калибров по районам населенных пунктов Волобуевка, Крестище, Гусаровка, Чепиль, Мазановка, Долина, Червоное, Дибровное, Богородичное и Адамовка.
В районе Богородичного ВСУ нанесли урон армии РФ при очередной попытке наступления и отбросили ее обратно.
На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григоровки, Белогоровки, Золотаревки, Серебрянки, Верхнекаменского, Звановки и Раздоловки.
Частичный успех российские военные имеют при наступлении в сторону Верхнекаменского.
На Бахмутском направлении россияне стреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 13 населенных пунктов. Зафиксирован авиаудар вблизи Вершины и Углегорской ТЭС.
Наступают оккупанты в направлении Веселой Долины и в районе населенного пункта Спорное.
Вдоль линии столкновения на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются перестрелки из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии.
Недалеко от Васильевки, Авдеевки, Новоселовки, Веселого и Новомихайловки армия РФ нанесла авиаудар.
На Южнобужском направлении российские захватчики пытаются помешать наступлению Сил обороны Украины. Систематически обстреливая линию столкновения со ствольной и реактивной артиллерии, россияне стремятся сковать действия украинских войск.
Потери РФ на 8 июля 2022
- личного состава – около 36,9 тыс. (+250),
- танков ‒ 1 637 (+35),
- боевых бронированных машин – 3 811 (+14),
- артиллерийских систем – 828 (+13),
- реактивных систем залпового огня – 247,
- средств противовоздушной обороны – 107,
- самолетов – 217,
- вертолетов – 187,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 669 (+2),
- крылатых ракет – 155,
- кораблей (катеров) – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 685 (+20),
- специальной техники – 66.
Полномасштабная война в Украине длится уже 135-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.