Июль, 08 в 10:59

На 135-е сутки полномасштабной войны россияне обстреливают позиции ВСУ и украинские населенные пункты сразу на девяти направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 08.07.2022

В приграничных районах Брестской и Гомельской областей Беларуси, что на Волынском и Полесском направлениях, существенных изменений в составе и деятельности подразделений Вооруженных сил РБ не отмечается.

На Северском направлении враг обстрелял из реактивной артиллерии и минометов районы населенного пункта Михальчина Слобода Черниговской области.

Сейчас смотрят

На Харьковском направлении оккупанты били из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков по районам Харькова, Никольского, Лебяжьего, Удов, Дементиевки, Верхнего и Старого Салтова, Петровки, Русских Тишков, Байрака и нанесли авиаудар неподалеку от Петровки.

Кроме того, украинские военные решительно подавили попытку вражеского штурма в сторону Дементиевки.

На Славянском направлении россияне открывали огонь из артиллерии разных калибров по районам населенных пунктов Волобуевка, Крестище, Гусаровка, Чепиль, Мазановка, Долина, Червоное, Дибровное, Богородичное и Адамовка.

В районе Богородичного ВСУ нанесли урон армии РФ при очередной попытке наступления и отбросили ее обратно.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григоровки, Белогоровки, Золотаревки, Серебрянки, Верхнекаменского, Звановки и Раздоловки.

Частичный успех российские военные имеют при наступлении в сторону Верхнекаменского.

На Бахмутском направлении россияне стреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 13 населенных пунктов. Зафиксирован авиаудар вблизи Вершины и Углегорской ТЭС.

Наступают оккупанты в направлении Веселой Долины и в районе населенного пункта Спорное.

Вдоль линии столкновения на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются перестрелки из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии.

Недалеко от Васильевки, Авдеевки, Новоселовки, Веселого и Новомихайловки армия РФ нанесла авиаудар.

На Южнобужском направлении российские захватчики пытаются помешать наступлению Сил обороны Украины. Систематически обстреливая линию столкновения со ствольной и реактивной артиллерии, россияне стремятся сковать действия украинских войск.

Потери РФ на 8 июля 2022

личного состава – около 36,9 тыс. (+250),

танков ‒ 1 637 (+35),

боевых бронированных машин – 3 811 (+14),

артиллерийских систем – 828 (+13),

реактивных систем залпового огня – 247,

средств противовоздушной обороны – 107,

самолетов – 217,

вертолетов – 187,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 669 (+2),

крылатых ракет – 155,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 685 (+20),

специальной техники – 66.

Полномасштабная война в Украине длится уже 135-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.