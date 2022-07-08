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Факты / Украина

Нам суждено было одолеть дракона, который пугал полмира — ночное обращение Зеленского

Илья Нежигай, редактор ленты
зеленський
Фото: Офис президента

Если Украине суждено победить Россию, перед которой раньше дрожало полмира, тогда это наша судьба.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в опубликованном видео в Instagram.

— Одно мнение, которым я хочу поделиться. 134 дня нам не просто засыпать, но все эти дни мы знаем для чего просыпаемся, для кого и главное – кем. Мы – украинцы, просто люди, добрый, мирный народ. Мы не рвались в топы мировых новостей и супергерои такой ценой. Все что стремились – просто жить на своей земле, – сказал президент.

Он добавил, что у Бога на все свои планы, а значит, если именно Украине суждено было преодолеть дракона, от которого дрожало полмира, значит это не зря.

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– Значит нам это по силам. И тот, кто обречен ползать, не отнимет даже Змеиного у тех, кому пришлось летать. Именно поэтому сине-желтый снова на острове. И когда-нибудь он непременно будет на полуострове и во всех наших оккупированных городах и селах. И в каждом из них будет звучать наш гимн, – сказал Зеленский.

 

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Напомним, в вечернем обращении к украинскому народу за 7 июля президент Зеленский заявил, что ВСУ провели завершающий этап операции на Змеином, в результате чего на острове был установлен национальный флаг Украины.

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