Июль, 08 в 23:36

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за новый пакет военной помощи, включающий новые РСЗО HIMARS.

Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

— Искренне благодарен Президенту США Джо Байдену и американскому народу за продолжение действенной поддержки Украины в противодействии агрессии РФ. Очередные HIMARS и 155-миллиметровые снаряды – наши первостепенные потребности. Именно это помогает давить на врага. Ценим лидерскую поддержку США! Вместе идем к победе, – написал Зеленский.

Ранее о новом пакете помощи для Украины сообщали американские СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников Минобороны США.

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По данным источников американских медиа, речь идет о еще четырех РСЗО HIMARS, тактических автомобилях, высокоточных снарядах 155-го калибра для артиллерии и другой помощи.

В то же время, ни президент Зеленский, ни американские СМИ не сообщали о сроках, в течение которых в Украину поступит военная помощь.

Источник: Володимир Зеленський

Фото: Генштаб ВСУ