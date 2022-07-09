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Факты / Украина

Наши первостепенные нужды: Зеленский поблагодарил за новый пакет военной помощи от США

Илья Нежигай, редактор ленты
Наши первостепенные нужды: Зеленский поблагодарил за новый пакет военной помощи от США

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за новый пакет военной помощи, включающий новые РСЗО HIMARS.

Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

— Искренне благодарен Президенту США Джо Байдену и американскому народу за продолжение действенной поддержки Украины в противодействии агрессии РФ. Очередные HIMARS и 155-миллиметровые снаряды – наши первостепенные потребности. Именно это помогает давить на врага. Ценим лидерскую поддержку США! Вместе идем к победе, – написал Зеленский.

Ранее о новом пакете помощи для Украины сообщали американские СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников Минобороны США.

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По данным источников американских медиа, речь идет о еще четырех РСЗО HIMARS, тактических автомобилях, высокоточных снарядах 155-го калибра для артиллерии и другой помощи.

В то же время, ни президент Зеленский, ни американские СМИ не сообщали о сроках, в течение которых в Украину поступит военная помощь.

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Источник: Володимир Зеленський

Фото: Генштаб ВСУ

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