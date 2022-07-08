Июль, 08 в 14:25

Военный эксперт Олег Жданов считает, что НАТО не боится ядерных провокаций со стороны РФ и готова дать отпор.

Об этом он рассказал в интервью для телеканала FREEДОМ.

По мнению Жданова, НАТО создала такую ситуацию на международной арене, что если Россия попробует напасть, то от Альянса будет ответ: Хорошо, нападайте!

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То есть, НАТО заняла позицию небоязни.

— Я думаю, что разведки НАТО знают какую-нибудь большую тайну в отношении того же ядерного оружия России, — сказал Жданов.

Он также отметил жесткие заявления от Великобритании и США относительно малейших попыток применения Россией оружия массового поражения.

— Они нанесут превентивный удар по тому объекту, который Россия попытается запустить или сбросить. И Россия это понимает. Поэтому Россия и провоцирует НАТО, чтобы именно НАТО отреагировала, чтобы НАТО сделала первый шаг, — отмечает Жданов.

По его словам, если все-таки НАТО решится на первый шаг, то РФ тут же обвинит Альянс в агрессии.

— Тогда соберутся Совбез ООН, все организации мира и Земли. Будет поднимать вопрос о переговорах. А кто тогда сядет за стол переговоров с РФ — НАТО! Уровень войны автоматически станет мировым. В результате этого Россия сохраняет место на Олимпе мировой политики… Сейчас же для Путина сильное унижение — с ним никто не хочет разговаривать и принуждают к переговорам с Киевом, — подчеркивает военный эксперт.

Он отмечает, что в случае войны с НАТО российская пропаганда преподнесет Путина, как героя — мол, Россия спасла мир от ядерной катастрофы.