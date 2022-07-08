Резников рассказал, сколько украинцев в форме обеспечивают оборону Украины
Деятельность сектора безопасности и обороны в Украине обеспечивают около 1 млн человек в разных структурах. Так, в Вооруженные силы Украины мобилизовано 700 тыс. человек.
Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников во время конференции Forbes Ukraine Будуємо разом 8 июля.
— Мобилизированы в ВСУ – до 700 тыс. человек, пограничники – до 60 тыс., Нацгвардия – до 90 тыс., Национальная полиция – до 100 тыс. У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны, — отметил он.
По словам министра, такая численность вооруженных сил тоже создает возможности для бизнеса.
Он утверждает, что частные предприятия могут занять ниши баз по возобновлению вооружения НАТО, которое завозится в Украину. В частности, изготавливать запчасти, стволы для гаубиц, пулеметы, автоматы, пистолеты, патроны, порох, капсюля, гильзы и т.д.
Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что заявленные поставки вооружения из стран Запада помогут установить паритет в войне с Россией, однако для минимизации потерь и успешного контрнаступления необходимо ускорить поставки этого оружия.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 135-е сутки.
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