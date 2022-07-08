Июль, 08 в 16:38

Деятельность сектора безопасности и обороны в Украине обеспечивают около 1 млн человек в разных структурах. Так, в Вооруженные силы Украины мобилизовано 700 тыс. человек.

Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников во время конференции Forbes Ukraine Будуємо разом 8 июля.

— Мобилизированы в ВСУ – до 700 тыс. человек, пограничники – до 60 тыс., Нацгвардия – до 90 тыс., Национальная полиция – до 100 тыс. У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны, — отметил он.

По словам министра, такая численность вооруженных сил тоже создает возможности для бизнеса.

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Он утверждает, что частные предприятия могут занять ниши баз по возобновлению вооружения НАТО, которое завозится в Украину. В частности, изготавливать запчасти, стволы для гаубиц, пулеметы, автоматы, пистолеты, патроны, порох, капсюля, гильзы и т.д.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что заявленные поставки вооружения из стран Запада помогут установить паритет в войне с Россией, однако для минимизации потерь и успешного контрнаступления необходимо ускорить поставки этого оружия.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 135-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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