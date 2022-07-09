Июль, 08 в 22:26

Соединенные Штаты выявили по меньшей мере 18 объектов, созданных Россией для задержания и принудительной депортации украинских граждан в Россию, которые были созданы еще до вторжения в Украину.

Об этом заявила заместитель главы миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Кортни Остриан, слова которой приводит New York Times.

Она заявила, что российские чиновники — с помощью марионеточных групп — создали “фильтрационные лагеря” в школах, спортивных центрах и культурных учреждениях в частях Украины, недавно захваченных их войсками.

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— На сегодняшний день выявлено по меньшей мере 18 мест фильтрации по обе стороны границы между Украиной и Россией, — сказала она.

Свидетельства людей, бежавших из России после “фильтрации”, переданные The New York Times и другим новостным изданиям, включают рассказы о допросах, избиениях и пытках людей, считающихся связанными с Вооруженными силами Украины, и об исчезновениях. После лагерей фильтрации украинцев отправляли в города по всей России — часто в регионы рядом с Китаем или Японией, согласно свидетельствам.

Посол США в ОБСЕ Остриан сказала, что, по оценкам Вашингтона, российские чиновники готовились к процедуре фильтрации еще до начала вторжения в Украину 24 февраля.

— Российские чиновники, вероятно, составляли списки украинских граждан, которые считались угрожающими для российского контроля над Украиной, включая всех, кто придерживается проукраинских взглядов, таких как политические деятели и активисты, а также сотрудников служб безопасности, для последующего задержания и фильтрации, — сказала она.

Кортни Остриан назвала фильтрацию “сталинистским процессом”, добавив, что это является “последним в долгой российской истории использования массовой депортации и депопуляции в попытках подчинить и контролировать людей”.

Ранее правительство Украины заявляло, что около 1,6 млн человек были насильственно переселены в Россию — в том числе около 250 тыс. детей. Эти цифры невозможно проверить независимо.

— Нет никакого государственного реестра; нет горячих линий, на которые можно позвонить; нет никакой подотчетности, — сказала Остриан.

Она привела в пример интервью, которые беглецы из фильтрационных лагерей давали средствам массовой информации, рассказывая о том, как у них отбирали паспорта, и как некоторым из беглецов предлагали подать заявление на получение российского гражданства.

Кортни Остриан добавила, что Вашингтон будет добиваться судебного преследования причастных к этому лиц.

— Позвольте мне четко заявить: все ответственные за принудительную передачу украинских гражданских лиц России будут выявлены и привлечены к ответственности за нарушение международного права, — сказала она.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что депортированных украинцев, которые могут дойти до границы с Украиной, будут пропускать и без документов.