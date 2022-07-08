Июль, 08 в 8:28

Украинские защитники нанесли три авиаудара по опорному пункту РФ, скоплению российских военных и их техники в районе Давидового Брода и Правдиного в Херсонской области.

Атаковали оккупантов украинцы парой вертолетов.

В конце концов 7 июля российская армия на Юге потеряла:

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12 солдатов,

танк,

гаубицу Мста-Б,

склад боеприпасов,

беспилотник Орлан-10.

В целом ситуация в зоне ответственности Оперативного командования Юг напряженная, динамичная, но под контролем Сил обороны.

– Новых ударных группировок армия РФ не создает, действует согласно тактике артиллерийско-минометных обстрелов, авиационных ударов и ракетных атак, – отмечают в ОК Юг.

В частности, во время воздушного противостояния над Черным морем вражеский истребитель Су-35 безуспешно применил управляемые ракеты типа “воздух-воздух” по паре украинских штурмовиков.

Неудачной для российских военных стала и атака ударным вертолетом Ка-52 по украинским позициям в Херсонской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 135-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг