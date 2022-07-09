Жданов рассказал, готовят ли российские захватчики наступление на Запорожье
Сейчас признаков формирования наступления российских захватчиков в Запорожском направлении не наблюдается.
Так считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.
— Признаков формирования наступления на Запорожье я не вижу, — отметил он.
Жданов говорит, что анализировал информацию по этому поводу, которая находится в открытом доступе. Так, известно, что российские войска отвели часть сил из Запорожского направления, чтобы усилить Луганское направление.
Также он напомнил, что в результате обстрелов аэродрома в Мелитополе уничтожены большие запасы боеприпасов, топлива, техники, военно-технического имущества и даже личного состава.
— По непроверенной информации, там уничтожено до батальона российских захватчиков. То есть 300 раненых, 200 убитых, – рассказал Жданов.
Эксперт обратил внимание и на то, что партизаны взорвали железнодорожный мост в направлении Мелитополь — Токмак. Поэтому возникает вопрос по поставкам боеприпасов из Мелитополя в район Токмака, откуда могло начаться наступление оккупантов.
– Хотя российская армия не логична и иногда не предсказуема. Возможно, они малыми силами начнут наступление и будут надеяться, что логистика заработает без железнодорожной дороги, — добавил Жданов.
Напомним, что заместитель министра обороны Анна Маляр 7 июля сообщила, что российские войска могут пытаться наступать в сторону Запорожья.
В то же время, Генштаб ВСУ в своих сводках в течение 8 июля отмечал, что на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения.
Источник: YouTube-канал Олега Жданова
Фото: Генштаб ВСУ