Июль, 08 в 23:19

Украинские защитники отбили попытку наступления российских захватчиков на Славянск в Донецкой области.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live. По его словам, ВСУ уничтожили танковую роту и более 200 оккупантов.

– Навешали в Богородичном вчера наши ребята очень сильно во время попытки наступления. Это направление из Изюма на Славянск. Танцев завалили где-то 12, танковую роту. В общей сложности за вчера докладывают 35 танков, не знаю, верить или нет, это чуть больше танкового батальона, — отметил он.

Арестович также рассказал, что ВСУ удалось отразить вражескую атаку, а армия РФ потеряла погибшими более 200 человек.

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– Попытка штурмовать провалилась. Они попытались двинуться и посмотреть на потенциал этого движения, – добавил эксперт.

Напомним, что в Генштабе ВСУ 8 июля также отмечали, что наступательные действия оккупантов в районе Богородичного провалились в результате огневого поражения. Захватчики понесли потери и отошли.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину армия РФ потеряла около 36 900 своих солдат, а за прошлые сутки еще 250 человек.

Фото: Генштаб ВСУ