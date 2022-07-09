Июль, 09 в 0:15

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, с чем связана причина тактической паузы в наступлении российских захватчиков.

По его словам, противнику необходимо достроить систему управления, перегруппироваться и накопить резервы. Об этом Арестович сказал в эфире Фейгин Live.

Кроме того, украинские защитники ослабили противника, особенно в Херсонском направлении. Также ВСУ успешно отработали тыловые группировки врага.

Сейчас смотрят

Арестович сообщил, что россияне начали отодвигать свои склады от линии фронта, что создает проблемы с обеспечением наступательных сил.

— Продолжается геноцид сладов ракетно-артиллерийского вооружения, материального обеспечения и командных пунктов. Только за сутки: Херсон, донецкий завод Топаз, Шахтерск, Новая Каховка. Все это горит, разлетаются боеприпасы. С Шахтерска вообще началась эвакуация населения, – добавил советник главы ОП.

По данным британской разведки, россияне предположительно делают паузу, чтобы пополнить силы перед началом новых наступательных действий в Донецкой области.

Также РФ по состоянию на 8 июля может сосредоточивать технику в направлении Северска Донецкой области, что ориентировочно на 8 км западнее текущей линии фронта, занимаемой РФ.

Фото: Генштаб ВСУ