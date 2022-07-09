Это был прорыв: Кучма о подписании 25 лет назад Хартии об особом партнерстве НАТО и Украины

Июль, 09 в 10:42

25 лет назад, 9 июля 1997 года, была подписана Хартия об особом партнерстве НАТО и Украины – основополагающий документ в наших отношениях с Альянсом.

Историческое событие произошло на саммите военного блока в Мадриде. Документ подписал второй президент Украины Леонид Кучма и тогдашний генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана.

Далее – прямая речь второго президента Украины по случаю этой даты:

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– Какое расстояние от Мадрида до Мадрида? В географии этот вопрос не имеет смысла. В геополитике же ответ совершенно четкий – 25 лет. Именно за это время история совершила круг. Саммит НАТО вернулся в испанскую столицу. В то же место, в тот же город. Но в другой мир.

Я прекрасно помню июль 1997 года, ведь именно я имел честь подписать в Мадриде от имени Украины Хартию об особом партнерстве с Североатлантическим альянсом. Мы были первым государством СНГ, которое решилось выстраивать собственные отношения с Альянсом, не спрашивая разрешения у РФ.

Это был настоящий прорыв, хотя формулировки Хартии о партнерстве были еще осторожные и округлые. Прошло 25 лет. И вот в Мадриде-2022 прозвучали уже совершенно четкие, ожидаемые слова: Сильная и независимая Украина является ключевой для стабильности евроатлантического сообщества.

Еще более впечатляющим является другой мадридский контраст. В том же 1997 году Россия подписала с НАТО свой Основополагающий акт о сотрудничестве. Более того: впоследствии Москва становится “стратегическим партнером” НАТО! Но в Мадриде-2022 все летит словно в пропасть: НАТО официально признает наиболее серьезной и непосредственной угрозой для своей безопасности именно Россию.

Цена и причина прозрения наших партнеров страшная – это война, которую против нас развязала Россия. Война, которая стала символом нашей несокрушимости и русской взбешенности, война, в которой украинский народ показывает миру настоящие чудеса мужества, самопожертвования, веры в себя. Именно в себя.

Потому что совсем недавно был период, когда вера украинцев в такого важного нашего союзника как НАТО пошатнулась. Даже можно назвать время более точно: март этого года, когда социологические опросы показывали значительное падение желания украинцев видеть наше государство в НАТО.

Многие годы украинское общество можно было условно разделить на сторонников НАТО-ЕС и тех, кто ориентировался на Россию. Парадокс состоит в том, что снижение евроатлантических настроений в первые недели войны отнюдь не означало увеличения симпатий к агрессору.

Причины были другими, и, как мне кажется, было их две: во-первых, тезис украинского руководства о готовности рассматривать нейтральный статус в обмен на гарантии безопасности, и, во-вторых, позиция НАТО, которое четко заявило, что не будет вмешиваться в российско-украинскую войну.

Помню болезненную реакцию на это многих наших граждан: значит, НАТО – трусы? Мы ведь так рассчитывали на их помощь, а они испугались?

Прошло несколько месяцев – и все снова изменилось. Сегодня тезис о нейтралитете, кажется, снят с нашей повестки дня. Своими военными преступлениями, своими бесчеловечными методами ведения войны его сняла сама Россия. Украине нужен военный союз, это очевидно, надеюсь, для всех. Но какой?

Будущая система континентальной безопасности, о которой говорят только теоретически, может быть создана, скажем так, только в неопределенном будущем – но союзники нам нужны уже сейчас.

Идея военного союза Украины, Великобритании, Польши и стран Балтии, по-моему, прекрасна и достойна скорейшего воплощения, но все же она не может гарантировать полноценного отпора тотальной агрессии с Востока, если Россия мобилизует весь свой потенциал по людям и “железу”. Это во-первых.

Во-вторых, есть вопросы по поводу будущего этого проекта после отставки с должности премьер-министра Великобритании — его автора, нашего настоящего друга Бориса Джонсона. И, главное, это действительно достойная идея не должна стать для нас заменителем интеграции непосредственно в НАТО.

Меня могут спросить: а как же нерешительность и трусость НАТО относительно войны в Украине? Отвечу встречным вопросом: а почему тогда страны НАТО не боятся помогать Украине? Ведь почти вся военная помощь приходит к нам именно от них!

На самом деле, здесь снова парадокс: дистанцирование НАТО как организации от нашей войны, желание избежать втягивания в прямой конфликт с Россией, который будет означать третью мировую войну, свидетельствует не о трусости Альянса, а о его ответственности. Не только перед человечеством, но и перед собственными членами, которым НАТО гарантирует безопасность.

Да, есть у НАТО такое досадное для нас неравенство. Друзей – таких, как мы – в Альянсе поддерживают, чем только могут. Но своим – абсолютно гарантируют!

Вывод, я думаю, очевиден: нам нужно и дальше упорно стремиться стать в Альянсе своими. Необходимо наконец довести до успешного результата тот процесс, который СНБО под моим председательством запустил еще в мае 2002 года, когда определил стратегической целью нашего государства присоединение Украины к НАТО.

Я абсолютно уверен, что альтернативы стремлению в НАТО и, наконец, присоединению к Альянсу у нас просто нет. Как, кстати, нет ее и у самого НАТО, если оно хочет полноценно и успешно противостоять той силе, которую, наконец, определило как наибольшую угрозу для себя.

По оценкам многих экспертов, украинская армия становится одной из самых мощных на континенте и наиболее боеспособной. Не на пустом месте рождаются шутки о НАТО, которое уже само хочет присоединиться к ВСУ. У Украины и НАТО – один враг.

И это значит, что мы должны быть заодно. Что для всех на Западе, наконец, должно стать понятно: без Украины стабильная, гарантированная система безопасности цивилизованных стран просто невозможна. А значит, Украина должна стать ее неотъемлемой и необходимой частью.

Я верю, что так будет. Но ждать этого еще 25 лет нельзя. Если мы не объединимся, история может не дать нам этого времени.

Источник: Дарка Олифер