Июль, 09 в 1:20

Президент Владимир Зеленский заявил, что его обращение к парламентариям Европейского Союза направлено на защиту общей свободы.

Об этом он заявил во время традиционного обращения в ночь с 8 на 9 июля, когда ехал на поезде в украинскую столицу.

Он напомнил, что 8 июля работал на выезде – в Кривом Роге, Днепре и в области.

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– Был на передовых позициях нашей обороны на Днепропетровщине. Заслушал доклады командиров, поблагодарил от имени всех украинцев наших ребят, которые держат область, — рассказал президент.

Владимир Зеленский отдельно упомянул о Герое Украины подполковнике Олеге Грудевиче, которому во время визита на передовую вручил “Золотую Звезду”. Этот украинский защитник, командир танкового батальона, смог вывести подразделение из окружения без потерь и в бою уничтожить российскую диверсионную группу.

— Очень сильный человек, чувствуется, — сказал президент о подполковнике Грудзевиче.

Кроме того, Владимир Зеленский вспомнил о своем визите в больницу имени Мечникова в Днепре, чтобы лично поблагодарить всех врачей и медицинских сестер, которые ежедневно спасают наших военных и гражданских после ранений.

– Они чрезвычайно успешны на своей передовой и подарили второй день рождения, сохранили жизнь тысячам наших людей, – сказал он.

Кроме того, президент вручил государственные награды восстанавливающимся после ранений нашим защитникам.

Отдельно президент вспомнил свое обращение к парламенту Словении, которое прошло с передовой.

– Каждый день и при любых обстоятельствах на внешнеполитическом фронте работаем по максимуму. И, кстати, это было уже 24-е обращение в парламенты стран ЕС и первое, сделанное вблизи передовой. Надеюсь, что и три других страны ЕС почувствуют, что эти обращения – не о политике, а о защите нашей свободы – общей, кстати, – а значит, мы придем к тому, что однажды смогу сказать: все 27 парламентов Евросоюза слышат борьбу за свободу лучше, чем любые российские манипуляции, – сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, президент Украины провел совещания с руководителями Днепропетровщины – как военными, так и гражданскими.

— Безопасность, экономика, социальные вопросы. Чиновники должны делать не просто все возможное, а гораздо больше, чем даже возможно, чтобы и в таких военных условиях гарантировать людям нормальный уровень жизни, — сказал президент.

Президент также поздравил главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого 8 июля был День рождения.

— Пожелал ему здоровья, пожелал ему и всем нам самого важного – победы. Спасибо за службу, – сказал президент.

Зеленский также значительную часть обращения посвятил мусульманскому обществу, которое 9 июля начинает отмечать Курбан-Байрам.

— Это особый праздник, который учит жертвенности и направляет людей на добрые поступки. Я хочу поздравить всех мусульман Украины и мира и пожелать, чтобы господство мира восстановилось, а всякое зло всегда проигрывало. И чем быстрее, тем лучше. Это особенно ожидает крымскотатарский народ, и я верю, что наступит год, когда будем приветствовать друг друга в свободном Крыму, — сказал президент.

В конце обращения он поздравил мусульман на крымскотатарском языке и еще раз с началом праздника Курбан-Байрам.