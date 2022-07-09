Карта боевых действий на 09.07.2022 – ситуация на фронте
На 136-е сутки полномасштабной войны украинские военные не позволили российским оккупантам установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение в районе Доломитного Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 09.07.2022
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не зафиксировал существенных изменений в деятельности вражеских подразделений на Волынском, Полесском и Северском направлениях.
Однако россияне били по позициям украинских военных неподалеку Сеньковки и Николаевки Черниговской области и населенных пунктов Эсмань и Алексеевка Сумской области.
На Харьковском направлении оккупанты обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы 14 населенных пунктов.
Под артиллерийским огнем находились районы близ Дибровного, Богородичного, Адамовки, Карнауховки и Сулиговки на Славянском направлении.
Атаковали российские военные также гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекаменского и Краматорска на Краматорском направлении.
По состоянию на 9 июля российские захватчики, предпринимая штурмовые действия, пытаются продвинуться в районе Григоровки.
Зафиксированы обстрелы вблизи Зайцево, Берестового, Клинового и авиаудар неподалеку от Спорного на Бахмутском направлении.
Вооруженные силы Украины отбросили армию РФ на предыдущие позиции при попытке наступательными действиями установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение в районе Доломитного.
В обе стороны продолжаются обстрелы позиций вдоль линии столкновения на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях.
В районе Малых Щербаков враг за прошедшие сутки наносил авиационные удары.
На Южнобужском направлении россияне не прекращают систематически обстреливать гражданскую и военную инфраструктуру вдоль линии столкновения со ствольной и реактивной артиллерии.
Потери РФ на 9 июля 2022
- личного состава – около 37,2 тыс. (+300),
- танков ‒ 1 638 (+1),
- боевых бронированных машин ‒ 3 815 (+4),
- артиллерийских систем – 832 (+4),
- реактивных систем залпового огня – 247,
- средств противовоздушной обороны – 108 (+1),
- самолетов – 217,
- вертолетов – 187,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 674 (+5),
- крылатых ракет – 155,
- кораблей (катеров) – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 687 (+2),
- специальной техники – 66.
Полномасштабная война в Украине длится уже 136-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.