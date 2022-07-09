Июль, 09 в 11:53

На 136-е сутки полномасштабной войны украинские военные не позволили российским оккупантам установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение в районе Доломитного Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 09.07.2022

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не зафиксировал существенных изменений в деятельности вражеских подразделений на Волынском, Полесском и Северском направлениях.

Однако россияне били по позициям украинских военных неподалеку Сеньковки и Николаевки Черниговской области и населенных пунктов Эсмань и Алексеевка Сумской области.

Сейчас смотрят

На Харьковском направлении оккупанты обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы 14 населенных пунктов.

Под артиллерийским огнем находились районы близ Дибровного, Богородичного, Адамовки, Карнауховки и Сулиговки на Славянском направлении.

Атаковали российские военные также гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекаменского и Краматорска на Краматорском направлении.

По состоянию на 9 июля российские захватчики, предпринимая штурмовые действия, пытаются продвинуться в районе Григоровки.

Зафиксированы обстрелы вблизи Зайцево, Берестового, Клинового и авиаудар неподалеку от Спорного на Бахмутском направлении.

Вооруженные силы Украины отбросили армию РФ на предыдущие позиции при попытке наступательными действиями установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение в районе Доломитного.

В обе стороны продолжаются обстрелы позиций вдоль линии столкновения на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

В районе Малых Щербаков враг за прошедшие сутки наносил авиационные удары.

На Южнобужском направлении россияне не прекращают систематически обстреливать гражданскую и военную инфраструктуру вдоль линии столкновения со ствольной и реактивной артиллерии.

Потери РФ на 9 июля 2022

личного состава – около 37,2 тыс. (+300),

танков ‒ 1 638 (+1),

боевых бронированных машин ‒ 3 815 (+4),

артиллерийских систем – 832 (+4),

реактивных систем залпового огня – 247,

средств противовоздушной обороны – 108 (+1),

самолетов – 217,

вертолетов – 187,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 674 (+5),

крылатых ракет – 155,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 687 (+2),

специальной техники – 66.

Полномасштабная война в Украине длится уже 136-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.