Июль, 09 в 15:49

Страны Запада пообещали Украине военную помощь на общую сумму €80,7 млрд для противодействия вторжению войск РФ. И только 10 государств Европы полностью выполнили свои обязательства.

Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на исследование независимого аналитического центра Кильский институт мировой экономики. Исследователи создали Ukraine Support Tracker – базу данных военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине в условиях полномасштабной войны с РФ.

Трекер охватывает 40 стран мира, среди которых государства-члены Евросоюза, другие члены Большой семерки (G7), в том числе США, а также Австралия, Южная Корея, Турция, Норвегия, Новая Зеландия, Швейцария, Китай, Индия.

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По данным Ukraine Support Tracker, лидером по поставке Украине военной помощи является Польша, уже передавшая 100% обещанного оружия на €1,8 млрд. В абсолютном измерении это второе место после Соединенных Штатов.

Свои обязательства перед Украиной на 100% также выполнили:

• Латвия (оказала помощь на €220 млн);

• Франция (€160 млн);

• Италия (€150 млн);

• Бельгия (€80 млн);

• Люксембург (€50 млн);

• Финляндия (€30 млн);

• Словения (€10 млн);

• Австрия (€3,3 млн);

• Болгария (€3,5 млн).

США пока предоставили Украине оружие на €2,33 млрд. Это 38,4% из обещанных €6,3 млрд.

На третьем месте после Соединенных Штатов и Польши по общему объему уже оказанной военной помощи находится Великобритания (поставлено почти 90,7% из обещанных €1,12 млрд), а на четвертом – Канада (82,5% из обещанных €920 млн).

Что касается других государств:

• Эстония предоставила 98% помощи из обещанных €250 млн;

• Норвегия выполнила обязательство на 96% (из общего объема €450 млн);

• Чехия – на 88,9% (обещала €260 млн военной помощи);

• Нидерланды – на 84,9% (из обещанных €80 млн);

• Литва – на 82,6% (из €50 млн);

• Словакия – на 72,6% (из обещанных €160 млн помощи);

• Испания выполнила обязательства на 67,8% (обещала €40 млн помощи);

• Швеция – на 67,1% (из €80 млн);

• Дания – на 64,8% (из €170 млн);

• Австралия – на 58,4% (из обещанных €190 млн).

Существенно отстает по темпам оказания военной помощи Украине Германия: из обещанных €675 млн Берлин выполнил обязательство лишь на 39,9% (€269 млн). За Германией следуют Новая Зеландия (31% из обещанных €3,6 млн) и Греция (5,8% из €250 млн).

А Южная Корея, Португалия, Румыния и Хорватия вообще пока не предоставили Украине обещанную помощь.

Исследователи также отмечают, что с начала июня темпы поставок оружия Украине замедлились по сравнению с предыдущими месяцами. Кроме того, уменьшились объемы обещанного Киеву нового оружия за этот период.

Накануне США объявили о новом пакете военной помощи для Украины в размере около $400 млн. Он включает в себя высокоточные ракетные артиллерийские системы HIMARS и боеприпасы.

Фото: Генеральный штаб ВСУ