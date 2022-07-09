Июль, 09 в 19:16

Общая сумма поддержи Украины со стороны США с 2014 года составляет уже около $9,2 млрд.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

— Наши усилия по оказанию помощи в обеспечении безопасности Украины продолжаются. Вчера вечером мы объявили о помощи ещё на $400 млн, включая ещё четыре системы HIMARS и боеприпасы для этих систем, — написал Ллойд Остин.

Он отметил, что суммарный размер помощи, предоставленный Соединенными Штатами для Украины, составляет уже $8 млрд с начала президентства Джозефа Байдена и $9,2 млрд с 2014 года. При этом за последние три недели США выделили $2,2 млрд.

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Напомним, 8 июля США объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины на $400 млн.

В пакет вошли четыре РСЗО HIMARS, 1 тыс. снарядов повышенной точности для 155-мм артиллерии, три тактических автомобиля, система для контрбатарейной борьбы, запчасти и другая поддержка.

Таким образом количество РСЗО HIMARS в рядах украинской армии достигло 12.

Источник: Secretary of Defense Lloyd J. Austin III