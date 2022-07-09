Июль, 09 в 20:26

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS имеют более 40 элементов, которые могут поражать отдельные цели и летят точно в цель.

О боевом применении РСЗО HIMARS на фронте в эфире национального телемарафона рассказал капитан 103-й бригады территориальной обороны Александр Ганущин.

– Те, кто говорят, что нам дают мало HIMARS, они не до конца понимают, так сказать, наши потуги и возможности. На самом деле одна выпущенная ракета из HIMARS – это вылет $150 тыс. Полный пуск шести ракет – это 1 млн. долларов. Кстати, США совершили 5900 пусков в Ираке – это, чтобы понимать, к чему мы приближаемся, – заявил Ганущин.

HIMARS помогают ВСУ нивелировать преимущество российской армии в боеприпасах в 7-10 раз, поэтому HIMARS здесь как никогда уместен, объяснил Александр Ганущин.

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Он добавил, что американские РСЗО своей высокой точностью работы обеспечивают уничтожение боеприпасов противника, особенно на конечном пути их следования к фронту.

— Есть вопрос, что мы разнесем быстрее – арсеналы по всей протяженности от точки входа их на оккупированной территории Украины в конкретную батарею или разнесем сами батареи? Это, вероятно, должны решать артиллеристы. Но то, что мы уже “нащупали” первый вариант – как разбивать их склады – думаю, что в скором времени с увеличением количества боеприпасов будет расти и наше поражение их артиллерии или РСЗО, — пояснил он.

Ганущин добавил, что с этим не следует торопить, ведь уничтожение российской техники и складов не происходит за один день, неделю или месяц.

Фото: Генштаб ВСУ