Июль, 09 в 21:17

Если российские захватчики решат наступать на Запорожье, то украинские защитники готовы дать достойный отпор.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух. Он отметил, что часть области находится под российской оккупацией, поэтому угроза наступления всегда есть.

— Возможно обострение в восточных общинах нашей области. Это те, что граничат с Донецкой областью, от Гуляйполя до Великой Новоселки. Там были наиболее активные бои, наши ребята там держатся уже несколько месяцев, дают достойный отпор. В Запорожье укрепления строятся, Вооруженные Силы готовы к отпору, и дают этот отпор. Многие хотели завоевать Запорожье, но никому это удастся, — сказал он.

Сейчас смотрят

Старух добавил, что ситуация в Запорожской области сложная, поскольку ежедневно оккупанты обстреливают населенные пункты, в результате чего разрушают жилые дома.

Ранее о наступлении российских захватчиков на Запорожье высказался военный эксперт Олег Жданов. По его словам, сейчас признаков формирования наступления войск РФ в этом направлении не наблюдается.