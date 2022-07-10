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Факты / Украина

ВСУ готовы дать достойный отпор: Старух о возможном наступлении оккупантов на Запорожье

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
ВСУ готовы дать достойный отпор: Старух о возможном наступлении оккупантов на Запорожье

Если российские захватчики решат наступать на Запорожье, то украинские защитники готовы дать достойный отпор.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух. Он отметил, что часть области находится под российской оккупацией, поэтому угроза наступления всегда есть.

— Возможно обострение в восточных общинах нашей области. Это те, что граничат с Донецкой областью, от Гуляйполя до Великой Новоселки. Там были наиболее активные бои, наши ребята там держатся уже несколько месяцев, дают достойный отпор. В Запорожье укрепления строятся, Вооруженные Силы готовы к отпору, и дают этот отпор. Многие хотели завоевать Запорожье, но никому это удастся, — сказал он.

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Старух добавил, что ситуация в Запорожской области сложная, поскольку ежедневно оккупанты обстреливают населенные пункты, в результате чего разрушают жилые дома.

Ранее о наступлении российских захватчиков на Запорожье высказался военный эксперт Олег Жданов. По его словам, сейчас признаков формирования наступления войск РФ в этом направлении не наблюдается.

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