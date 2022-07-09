Июль, 09 в 19:22

Вооруженные Силы Украины отбили штурм оккупантов на Донецком направлении в районе населенных пунктов Золотаревка — Верхнекаменское.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба по состоянию на 9 июля.

— Захватчики предприняли безуспешную попытку штурмовых действий в направлении Золотаревка – Верхнекаменское. Точным огнем наши воины заставили оккупантов разбежаться по кустам в районе Золотаревки, — сообщили в Генштабе.

Кроме этого, украинские защитники откинули оккупантов в Харьковской области. Штурмовыми действиями вражеские войска пытались продвинуться в направлении Кочубеевка – Дементиевка, однако им ничего не удалось.

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— Все попытки штурма противника по направлениям Долгонькое – Краснополье, Пасека – Долина наши защитники успешно отбили. Враг отошел. Совершил дистанционное минирование участка автомобильной дороги вблизи Большой Камышевахи, — сообщили в Генштабе.

Враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Ясиноватая – Авдеевка, однако успеха не имел и отошел с потерями. Безуспешной также оказалась попытка оккупантов продвинуться в районе Марьинки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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