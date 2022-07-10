Июль, 09 в 22:38

Желание помогать Украине со стороны стран Европы становится более стойким после каждой атаки по украинским городам, но террористические действия РФ сможет остановить только мощное оружие.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения за 9 июля.

Президент напомнил, что только сегодня Россия осуществляла удары по Николаеву, Харькову, Кривому Рогу и по общинам Запорожской области.

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— Била именно по жилому сектору – абсолютно сознательно, целенаправленно, по обычным домам, гражданским объектам, людям. Есть жертвы – погибшие, раненые. Никакие сутки не прекращаются жестокие удары русской артиллерии на Донбассе – Славянское направление, Бахмут, Авдеевка. Реально остановить такие террористические действия можно только оружием – современным и мощным, — сказал президент Зеленский.

Он также в очередной раз поблагодарил Соединенные Штаты Америки за решение предоставить Украине новый пакет оборонной помощи в размере $400 миллионов.

– Дополнительные системы HIMARS и другое точное оружие позволяет делать нам именно антитеррористические шаги, позволяет уменьшать российские удары их ракетами по нашим живым людям, – сказал президент.

Владимир Зеленский напомнил, что в течение дня провел встречу с главой Сената Франции Жераром Ларше и делегацией французских сенаторов после того, как французский спикер Сената выступил в Верховной Раде.

– Благодарен ему за вдохновенное и точное обращение. Обращение, в котором он напомнил, в частности, что фронт держится, пока держится тыл, а нашим тылом сейчас не только свободная часть Украины, но и 27 стран Европейского Союза, весь демократический мир, — сказал президент.

Владимир Зеленский, ссылаясь на слова Жерара Ларше, заявил, что с каждым ударом по Украине, с каждым преступлением кафиров РФ и с каждым новым городом-мучеником “решительность европейцев помогать Украине становится более устойчивой”.

– Это действительно так. Однако государство-террорист этого вовсе не отдает себе отчет и никогда не примет как факт, — пояснил он.

Президент также упомянул о совещании с представителями строительных компаний, которое состоялось 9 июля.

– Вопрос строительства качественной транспортной сети – всегда также и вопрос безопасности. А в условиях полномасштабной войны сильная инфраструктура – ​​один из ключевых элементов обороны. Поблагодарил представителей строительных компаний за их работу, обсудили с ними ключевые задачи на ближайшее время – это касается и восстановления нашей страны, и дополнительного усиления нашей логистики, — сказал он.

Отдельно президент объяснил сегодняшнее увольнение украинских послов из таких европейских стран, как Германия, Чехия, Венгрия, Индия и Норвегия.

– Подписал сегодня указы об увольнении некоторых послов Украины. Это вопрос ротации – обычная часть дипломатической практики. В Чехию, Германию, Венгрию, Норвегию и Индию будут назначены новые представители Украины. Кандидатуры готовятся по линии Министерства иностранных дел, – пояснил он.

В конце обращения президент пояснил, что на следующей неделе для украинцев будут важные новости, в том числе и правительственные чиновники.