Июль, 10 в 10:23

Захват трассы E40, соединяющей Донецк и Харьков, вероятно, станет важной целью для российских захватчиков, пытающихся продвинуться в Донецкой области.

Об этом сообщили в разведке Министерства обороны Великобритании.

— Российская артиллерия продолжает наносить удары по району Славянска на Донбассе из района Изюма на севере и Лисичанска на востоке, — отметили в разведке.

По их данным, оккупанты, вероятно, осуществили еще несколько небольших территориальных продвижений в районе Попасной.

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Кроме того, бои из района Изюма продолжают концентрироваться вдоль направления главной дороги Е40.

— Контроль над трассой E40, соединяющей Донецк и Харьков, вероятно, станет важной целью для России, пытающейся продвинуться в Донецкой области, — добавила британская разведка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 10 July 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/0wJwGgHXit ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/T0mS7E9OIG — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 10, 2022

Аналитики ISW считают, что российские власти хотят аннексировать, кроме Донбасса и Юга Украины, Харьковскую область.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 137-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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