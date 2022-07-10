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Факты / Украина

Британская разведка назвала важную цель России для продвижения в Донецкой области

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Требует проверки
війна в Україні
Фото: Depositphotos

Захват трассы E40, соединяющей Донецк и Харьков, вероятно, станет важной целью для российских захватчиков, пытающихся продвинуться в Донецкой области.

Об этом сообщили в разведке Министерства обороны Великобритании.

— Российская артиллерия продолжает наносить удары по району Славянска на Донбассе из района Изюма на севере и Лисичанска на востоке, — отметили в разведке.

По их данным, оккупанты, вероятно, осуществили еще несколько небольших территориальных продвижений в районе Попасной.

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Фото: Google maps

Кроме того, бои из района Изюма продолжают концентрироваться вдоль направления главной дороги Е40.

— Контроль над трассой E40, соединяющей Донецк и Харьков, вероятно, станет важной целью для России, пытающейся продвинуться в Донецкой области, — добавила британская разведка.

Аналитики ISW считают, что российские власти хотят аннексировать, кроме Донбасса и Юга Украины, Харьковскую область.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 137-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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