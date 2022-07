Захват трассы E40, соединяющей Донецк и Харьков, вероятно, станет важной целью для российских захватчиков, пытающихся продвинуться в Донецкой области.

Об этом сообщили в разведке Министерства обороны Великобритании.

По их данным, оккупанты, вероятно, осуществили еще несколько небольших территориальных продвижений в районе Попасной.

Кроме того, бои из района Изюма продолжают концентрироваться вдоль направления главной дороги Е40.

