Британская разведка назвала важную цель России для продвижения в Донецкой области
Захват трассы E40, соединяющей Донецк и Харьков, вероятно, станет важной целью для российских захватчиков, пытающихся продвинуться в Донецкой области.
Об этом сообщили в разведке Министерства обороны Великобритании.
— Российская артиллерия продолжает наносить удары по району Славянска на Донбассе из района Изюма на севере и Лисичанска на востоке, — отметили в разведке.
По их данным, оккупанты, вероятно, осуществили еще несколько небольших территориальных продвижений в районе Попасной.
Кроме того, бои из района Изюма продолжают концентрироваться вдоль направления главной дороги Е40.
— Контроль над трассой E40, соединяющей Донецк и Харьков, вероятно, станет важной целью для России, пытающейся продвинуться в Донецкой области, — добавила британская разведка.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 10 July 2022
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 10, 2022
Аналитики ISW считают, что российские власти хотят аннексировать, кроме Донбасса и Юга Украины, Харьковскую область.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 137-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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