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Факты / Украина

Это только “верхушка айсберга”: ООН зафиксировала 124 случая сексуального насилия во время войны в Украине

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
сексуальне насильство
Фото: Depositphotos

За время полномасштабной войны в Украине ООН зафиксировала 124 случая сексуального насилия.

Об этом сообщила спецпредставитель генсека ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамила Паттен.

По ее словам, эти данные – лишь “верхушка айсберга”, поскольку не передают настоящих масштабов сексуального насилия в условиях войны России против Украины.

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В ООН отметили, что факты сексуального насилия во время войны трудно выявить и расследовать. Одной из причин есть то, что люди часто скрывают подробности преступления от правоохранителей и международных организаций.

Кроме этого, в Украине невозможно оценить масштабы преступлений такого характера, поскольку их слишком большое количество.

— В некоторых районах на одного следователя насчитывается около 200 уголовных производств по таким эпизодам. То есть следователь должен одновременно расследовать столько уголовных дел – ни одно из лучших правовых систем мира не смогло бы эффективно справиться с такой задачей. В то же время идет война и количество преступлений растет, — рассказала украинский правозащитник Александра Матвийчук.

А у некоторых граждан просто нет физической возможности сообщить о случившемся, поскольку они находятся на временно оккупированных территориях.

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