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Факты / Украина

На YouTube-канале ICTV подверглась кибератаке прямая трансляция марафона FreeДом

Валентина Летяк, редактор ленты
FreeДом

Прямая трансляция русскоязычного марафона FreeДом на YouTube-канале ICTV и других медиа-компаний подверглась массированной подаче жалоб на контент, который невозможно классифицировать как нарушение авторских прав, на что указывают сами авторы жалоб.

В связи с большим количеством заявлений прекратилась трансляция марафона на платформе YouTube телеканала ICTV, Украина 24, ТСН, Гроші, Спецкор, 1+1 и UATV channel.

YouTube-канал UATV channel, принадлежащий госпредприятию Мультимедийная платформа иновещания Украины (МПИУ) и являющийся основным для трансляции марафона FreeДом, также получил серию жалоб на контент, что также сказалось на возможности ведения прямой трансляции.

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В МПИУ отмечают, что кампания подачи жалоб имеет признаки спланированной, а некоторые факторы указывают на заказной характер:

– Во-первых, нет возможности установить и обнаружить тайм-коды расположения контента, на который оформляются жалобы. Во-вторых, не использованы меры предупредительного характера, которые традиционно использует платформа видеохостинга, а мгновенно были заблокированы прямые трансляции марафона на каналах медиа-партнеров с охватом многомиллионной русскоязычной аудитории.

Кроме того, жалобы были оформлены одновременно на все ключевые YouTube-страницы основных медиа-игроков страны, причем не через автоматизированную систему контроля авторских прав, а индивидуально.

Ранее в Мультимедийной платформе иновещания Украины аявляли о непрекращающейся кибератаке со стороны РФ. В связи с чем компании, работающие над созданием марафона FreeДом, обратились к администрации YouTube с просьбой пересмотреть процедуру работы с украинским сегментом телевизионного производства в условиях кибервойны России против Украины.

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Источник МПІУ

Фото: МПІУ

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