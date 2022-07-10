Июль, 10 в 19:39

Российские оккупанты врут о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины в школах, больницах и жилых домах.

Таким образом, они пытаются хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба по состоянию на 10 июля.

— Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение ими гражданских объектов на территории Украины, продолжают врать о якобы расположении военных подразделений в школах, больницах и многоквартирных жилых домах, — сообщили в Генштабе.

В Генштабе призвали украинцев доверять только проверенной информации и не распространять российские фейки.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 137-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.