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Факты / Украина

Оккупанты, чтобы оправдать разрушение гражданских объектов, врут о расположении там ВСУ — Генштаб

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты врут о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины в школах, больницах и жилых домах.

Таким образом, они пытаются хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба по состоянию на 10 июля.

— Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение ими гражданских объектов на территории Украины, продолжают врать о якобы расположении военных подразделений в школах, больницах и многоквартирных жилых домах, — сообщили в Генштабе.

В Генштабе призвали украинцев доверять только проверенной информации и не распространять российские фейки.

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