Под Горловкой зенитчики ВСУ сбили российский вертолет
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Вблизи оккупированной Горловки (Донецкая область) украинские зенитчики 9 июля уничтожили российский вертолет, сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
– 9 июля в полдень вблизи Горловки подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит вертолет российских оккупационных войск. Есть подтверждение об уничтожении цели, – сообщают военные.
Сейчас устанавливается тип вражеского вертолета.
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По данным Генштаба, за последние сутки ВСУ уничтожили один российский вертолет, а с начала полномасштабного вторжения – 188.
Кроме того, наши защитники сбили 217 самолетов врага, а также 676 беспилотников.