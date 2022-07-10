Под Горловкой зенитчики ВСУ сбили российский вертолет

Июль, 10 в 12:39

Вблизи оккупированной Горловки (Донецкая область) украинские зенитчики 9 июля уничтожили российский вертолет, сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

– 9 июля в полдень вблизи Горловки подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины сбит вертолет российских оккупационных войск. Есть подтверждение об уничтожении цели, – сообщают военные.

Сейчас устанавливается тип вражеского вертолета.

Сейчас смотрят

По данным Генштаба, за последние сутки ВСУ уничтожили один российский вертолет, а с начала полномасштабного вторжения – 188.

Кроме того, наши защитники сбили 217 самолетов врага, а также 676 беспилотников.